مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال قرب حاجز "حوارة" جنوب نابلس

أطلق مقاومون فلسطينيون، عصر اليوم الثلاثاء ، النار تجاه قوات الاحتلال "الإسرائيلي" جنوب مدينة نابلس

وقالت مصادر محلية :"إن عملية إطلاق نار نفذها مقاومون تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة قرب حاجز حوارة الواقع شمال جنوب مدينة نابلس".

وبينت المصادر أن خلفيات عملية إطلاق النار لم تعرف بعد، أن كان سجل إصابات أو أضرار في صفوف قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

يذكر أن عمليات إطلاق النار شهدت خلال الساعات الماضية تصاعُدًا في معدلاتها في عدة مناطق في الضفة الغربية أبرزها مدينتا جنين ونابلس، والتي تتشكل فيها كتائب سرايا القدس، والمعروفة بـ"سرايا القدس-كتيبة جنين ونابلس"، ومجموعات عرين الأسود، رداً على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.