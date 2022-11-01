هل يرحل تشافي عن تدريب برشلونة؟

رد نادي برشلونة الإسباني على الأنباء التي ربطت تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق، بالرحيل عن منصبه خلال الفترة المقبلة.

وكان قد ودع برشلونة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، بعدما تلقى 3 هزائم في 5 مباريات، في أسوأ مشوار له بالبطولة منذ 1998، بالإضافة لسقوطه بثلاثية مقابل هدف ضد الغريم التقليدي ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني، الأسبوع قبل الماضي.

وتكهنت بعض التقارير بإمكانية رحيل تشافي عن برشلونة في الفترة المقبلة، ورشحت مواطنه ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، لخلافته.

ورد رافائيل يوستي، نائب خوان لابورتا رئيس برشلونة، على التقارير التي تحدثت عن إمكانية رحيل تشافي عن البارسا في تصريحات لصحيفة "سبورت" الكتالونية.

وقال يوستي في تصريحاته: "تشافي هو المدرب الذي نحبه، لا شك في ذلك، وهو المدرب الذي سيمنحنا الألقاب التي نريدها".

وأضاف يوستي: "تشافي لديه ثقة الإدارة المطلقة بنسبة 100%، وأنا أتفهم وجهات النظر والتعليقات من زملائي في مجلس الإدارة، تشافي يدرك أنه يقاتل مع الفريق في مرحلة بناء، وكل خططنا مبنية عليه".

وأردف: "من المحبط أن نخرج من دوري أبطال أوروبا، دوماً لدينا الروح للفوز بكل الألقاب، ولكن هذا لا يعني أننا سنتوقف عن القتال لمنح الجماهير الألقاب التي يريدونها".

جدير ذكره أنه رغم تحسن نتائج برشلونة منذ قدوم تشافي قبل قرابة عام من الآن، فإن البارسا لم يحقق أي لقب، وخرج من ربع نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي ضد آينتراخت فرانكفورت الألماني، فيما أنهى الدوري الإسباني في المركز الثاني