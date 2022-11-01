أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 1-11-2022، ويبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار الذهب في الأردن وهي من الموضوعات الهامة التي تهم شريحة كبيرة من الناس وخاصة من التجار والمقلبين على الزواج، نقدم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال نقدم لكم أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 1-11-2022، ولمعرفة كافة الأسعار نرجو من سيادتكم متاعة المقال للنهاية، آملين أن ينال المقال إعجابكم.

أسعار الذهب في الأردن اليوم

تراجعت أسعار الذهب اليوم في الأردن، خلال اليوم الثلاثاء 1-11- 2022، متأثرة بالانخفاض العالمي.





أسعار عيارات الذهب في الأردن

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن 37.39 دينار (51.95 دولار).

كما تراجع الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولاً بالأسواق) مسجلا 32.37 دينار (46.03 دولار).

وتراجع جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن مسجلا 28.04 دينار أردني (38.71 دولار)، بحسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب في المملكة.

سعر الجنيه والأوقية الذهب في الأردن

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن نحو 2612.37 دينار (369.65 دولار)، فيما سجل سعر الأوقية اليوم في الأردن نحو 1168 ديناراً (1647 دولاراً).





أسعار الذهب عالمياً

وعالميا، اتجهت أسعار الذهب نحو سابع خسارة شهرية على التوالي اليوم الاثنين بسبب ضغط أسعار الفائدة الأمريكية المتضخمة في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون الحذرون على اجتماع السياسة المقبلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للحصول على إشارات بشأن موقفه في المستقبل.