14 إصابة بإطلاق نار في شيكاغو

قالت شرطة شيكاغو الأمريكية: إن ما يصل إلى 14 شخصًا أصيبوا بالرصاص في حي غارفيلد بارك بالمدينة ليلة عيد "الهالوين".

وأضاف متحدث بالشرطة، أن عدة أشخاص أصيبوا بالرصاص، ولم تنشر شرطة شيكاغو على الفور معلومات حول ظروف الضحايا وما إذا كان أي منهم قد توفي.

وأوضحت إدارة الإطفاء في شيكاغو، أنها أرسلت ما لا يقل عن 10 سيارات إسعاف إلى المنطقة بعد تلقي تقارير عن إطلاق النار. مؤكدة أنها نقلت 11 ضحية إلى مستشفيات المنطقة، وفقا لشبكة "أي بي سي نيوز".

وأكد مسؤولو الإطفاء في شيكاغو، أن أصغر ضحية تبلغ من العمر 3 سنوات.

ولم تتضح على الفور الظروف المحيطة بإطلاق النار. كما لم يعرف على الفور ما إذا كان أي شخص رهن الاحتجاز.

ولا يزال التحقيق جارياً من قبل إدارة شرطة شيكاغو.