تبون: نأمل أن تُعيد قمة الجزائر القضية الفلسطينية لمحور الاهتمام العربي والدولي

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون: اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022: إن بلاده تعتبر القضية الفلسطينية "أم القضايا"، عبر كل الأزمنة.

وأعرب تبون، عن أمله في أن تساهم قمة الجزائر في إعادة القضية الفلسطينية، إلى محور الاهتمام العربي والدولي.

وقال: "قمة الجزائر سوف تمثل انطلاقة جديدة لتفعيل وتدعيم العمل العربي المشترك” مشيراً إلى أن "اختيار أول نوفمبر تاريخا لانعقاد قمة الجامعة العربية، لم يكن محض الصدفة، بل قائم على قدسية وعظمة هذا اليوم؛ باعتباره ذكرى الثورة الجزائرية".

وتنطلق مساء اليوم الثلاثاء، القمة العربية الـ 31 بالجزائر وتستمر لمدة يومين.

وتشهد القمة تسليم الرئاسة الدورية للقمة العربية من الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس الدورة العادية الثلاثين إلى نظيره الجزائري.

وتبدأ القمة بكلمة للرئيس تبون، ثم كلمة للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط؛ ثم كلمات مختصرة للمراقبين والضيوف.

وتضمن جدول أعمال وزراء الخارجية العربية على مدى اليومين الماضيين بالجزائر عددا من مشاريع القرارات إلى القمة ومن بينها، القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته، والتضامن مع لبنان ودعمه، وتطورات الأزمة السورية.

واجتمعت جامعة الدول العربية التي تضم 22 دولة، في آخر قمة في مارس 2019 في تونس، قبل تفشي وباء كورونا.