طبيب يشعل صراعاً بين ليفربول ومانشستر سيتي..!

تسبب طبيب في إشعال صراع جديد بين قطبي الكرة الإنجليزية في السنوات الأخيرة؛ ليفربول ومانشستر سيتي، بمساعدة صديق.

ويُشار إلى أنه تحولت مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في آخر 8 سنوات للمباراة الأهم في الكرة الإنجليزية، في ظل هيمنة الفريقين على بطولة الدوري منذ موسم 2017-2018.

صحيفة "ميرور" البريطانية كشفت في تقرير لها أن أحد أعضاء الفريق الطبي في مانشستر سيتي قد نشر تغريدة سخر فيها من الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عقب الخسارة من ليدز يونايتد 1-2، السبت الماضي، في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي، قبل أن يقوم بحذفها.

الهزيمة كانت الرابعة التي يتعرض لها ليفربول في الموسم الحالي، ليواصل الفريق نتائجه المترنحة، ويهبط للمركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 15 نقطة عن المتصدر أرسنال.

ونشر شعيب أمان، طبيب مانشستر سيتي، تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: "لا تنسى تغيير التوقيت الليلة، كلوب يعود إلى الخلف"، مع صورة ضحكة ساخرة.

وجاءت التغريدة بالتزامن مع تغيير التوقيت في أوروبا من الصيفي إلى الشتوي، يوم السبت الماضي، الذي شهد سقوط رفاق محمد صلاح أمام ليدز يونايتد.

من جانبه قال أمان، بحسب "ميرور"،:" إن أحد أصدقائه هو من نشر التغريدة عبر هاتفه، مستغلاً عدم تواجده، مؤكداً قيامه بحذفها فور رؤيتها".

الغريب أنه رغم تفوق مانشستر سيتي على ليفربول هذا الموسم في الدوري بفارق 13 نقطة، إلا أن "الريدز" فازوا بمواجهتي الفريقين 3-1 في الدرع الخيرية مطلع الموسم، ثم 1-0 في الدوري الإنجليزي بالجولة 11.

بريطانيا.