طقس فلسطين: توقعات بسقوط أمطار متفرقة و أجواء مائلة للبرودة

توقع "موقع طقس فلسطين" أن يبقى الجو خريفياً بشكل كامل، يوم غدٍ الثلاثاء وتغطي السماء كميات من السحب كما تتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر نتيجة حالة من الاضطرابات الجوية . مع المساء يصبح الجو مائلاً للبرودة الى بارد.

و يكون الجو يوم الأربعاء غائم جزئياً وماطر، حيث تبقى درجات الحرارة منخفضة بالعموم وحول المعدلات السنوية العامة لشهر تشرين الثاني . وتحوم الحرارة في المناطق الجبلية بين 18 و 20 درجة مئوية فقط. وتبقى الفرصة سانحة لزخات من الأمطار بفترات متباعدة. ليلاً يسود جو بارد . الرياح تكون غربية الإتجاه.

أما يوم الخميس، فيكون الجو غائم جزئياً، و لن يطرأ اليوم تغير يذكر على درجات الحرارة ويبقى الجو خريفياً لطيفاً نهاراً ومائلاً للبرودة الى بارد في ساعات الصباح والمساء والليل، تتراجع حظوظ التساقط المطري بشكل كبير . بينما تغطي السماء كميات كبيرة من السحب.

و وفقاً للموقع، فيكون الجو الجمعة القادم غائم جزئياً، و يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون أعلى من المعدل السنوي العام لشهر تشرين الثاني بنحو الثلاثة درجات مئوية. ويسود خلال النهار جو مستقر وغائم جزئي. مع ساعات المساء والليل يصبخ الجو منعشاُ الى بارداً نسبياً ومن ثم ومع ساعات الليل المتأخر يصبح الجو بارداً.

يوم السبت، يكون الجو غائم جزئي، و يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدل السنوي بنحو الثلاثة إلى أربعة درجات مئوية وجو مستقر تماماً وجاف الى حد كبير. تميل الاجواء للبرودة النسبية في ساعات الليل والفجر الباكر. والله تعالى أعلى وأعلم.