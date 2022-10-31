رسميا.. بوجبا يغيب عن كأس العالم

تأكد غياب بول بوجبا نجم يوفنتوس الإيطالي، عن المشاركة مع منتخب فرنسا في نهائيات كأس العالم (قطر 2022).



وأعلن وكيل بوجبا عبر قناة TF1 الفرنسية، أن بول بوجبا لن يلحق بصفوف منتخب فرنسا بسبب الإصابة.



وتعرض النجم الفرنسي لإصابة في الركبة أوائل الصيف الماضي، بعد انتقاله من مانشستر يونايتد إلى يوفنتوس، في صفقة انتقال حر.



وفرضت الإصابة على بوجبا، الخضوع لعملية جراحية، قبل أن تشير تقارير صحفية أخرى إلى أن اللاعب عانى من آلام عضلية ستبعده لمدة 3 أسابيع.



ويشكل غياب بول بوجبا، ضربة قوية لديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، والذي سيكون محرومًا أيضا من خدمات نجولو كانتي نجم وسط تشيلسي، بسبب الإصابة.



ويبدأ منتخب فرنسا، حملة الدفاع عن لقب المونديال، باللعب في المجموعة الرابعة رفقة الدنمارك وأستراليا وتونس.