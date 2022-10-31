مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال قرب "حاجز سالم العسكري" غرب جنين

أطلق مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم الإثنين 31/10/2022م، النار تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة جنين

وقالت مصادر محلية "إن عملية إطلاق نار نفذها مقاومون من سيارة مسرعة تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة قرب حاجز سالم العسكري الواقع شمال غرب مدينة جنين".

وبينت المصادر أن خلفيات عملية إطلاق النار لم تعرف بعد، أن كان سجل إصابات أو أضرار في صفوف قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

يذكر أن عمليات إطلاق النار شهدت خلال الساعات الماضية تصاعُدًا في معدلاتها في عدة مناطق في الضفة الغربية أبرزها مدينتي جنين ونابلس، والتى تتشكل فيها كتائب سرايا القدس، والمعروفة بـ"سرايا القدس-كتيبة جنين ونابلس"، ومجموعات عرين الاسود، رداً على الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة بحق أبناء شعبنا في كافة اماكن تواجده.