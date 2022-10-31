الأسير خليل أبو عرام يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال

قال نادي الأسير اليوم الاثنين 31/10/2022، أن الأسير خليل محمود أبو عرام، يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال الإسرائيليّ.

ولد الأسير أبو عرام في تاريخ 1 تشرين الثاني / نوفمبر عام 1966، في مدينة يطا/ الخليل، وهو من عائلة تعرضت للملاحقة والاعتقال والإبعاد.

وأوضح نادي الأسير أن ابو عرام، انخرط في العمل النضالي منذ انتفاضة عام 1987، واعتقل على خلفية مقاومته للاحتلال عام 1989، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن لمدة 17 عامًا، وتم الإفراج عنه عام 1994 ضمن مسار المفاوضات.

ولاحقًا تم اعتقاله عدة مرات، ومع اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000 كان من أبرز القادة الميدانيين لكتائب شهداء الأقصى، حيث تعرض للمطاردة والتي استمرت لمدة عام ونصف.

الأسير أبو عرام أب لخمسة أبناء، حينما اُعتقل كان أكبر أبنائه يبلغ من العمر 13 عامًا، وأصغرهم عامين.

وحكم عليه الاحتلال لاحقًا بالسّجن المؤبد سبع مرات، ويقبع اليوم في سجن "عسقلان".

تمكّن خلال سنوات اعتقاله من استكمال دراسته وحصل على درجة الماجستير في الدراسات الإسرائيلية، كما أنّه شارك في غالبية إضرابات الحركة الأسيرة، عدا عن العديد من الإضرابات الإسنادية للأسرى والمعتقلين الذين خاضوا إضرابات فردية.

صدر له عدة مؤلفات ودراسات، وصدر له كتاب مؤخراً بعنوان "القديس والخطيئة" عن واقع الأسرى الراهن في سجون الاحتلال.