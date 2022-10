فيديو جديد تفاصيل قتلى عيد الهالوين في كوريا الجنوبية.. عيد الهالوين كوريا الجنوبية، تحتفل الكثير من الدول الأجنبية بعيد الهالوين، حيث يرتدي هؤلاء الناس المحتفلون أزياء تنكرية مخيفة في معظم الأحيان، حيث يحتفل الناي في الدول الأجنبية والأوروبية في الواحد والثلاثين من شهر أكتوبر من كل عام، مرتدين أزياء مخيفة أسوة بأبطال مسلسلات الإجرام والرعب والشخصيات الخارقة ومصاصي الدماء، وكائنات مثل الأشباح والسحرة والهياكل العظمية والقطط السوداء ومصاصي الدماء، حتى تكتمل احتفالاتهم، لأنهم تعودوا على ذلك منذ زمن بعيد.

لم تمر احتفالات عيد الهالوين في كوريا الجنوبية كما المتوقع أو المخطط له، فيديو جديد تفاصيل قتلى عيد الهالوين في كوريا الجنوبية.. عيد الهالوين كوريا الجنوبية، إذ حصل حادث في البلد الأسيوي أدى إلى مقتل عدد كبير من الناس المحتفلين بهذه المناسبة، وإصابة آخرين، وهو ما تحول إلى نكسة بدلا من الاحتفال، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تفاصيل جديدة عيد الهالوين في كوريا الجنوبية 2022، لمن يريد مشاهدتها.

لم تمر فكرة احتفالات عيد الهالوين في كوريا الجنوبية وفق رغبة المحتفلون بهذه المناسبة، إذ حدث تدافع أثناء الاحتفالات أدى إلى مقتل العشرات وإصابة المئات، وتحول الاحتفال إلى كارثة حقيقية، وهو ما دفع السلطات إلى إعلان الحداد العام في البلد، حادث عيد الهالوين في سول كوريا الجنوبية، حيث قال مسؤولو الطوارئ إن ما لا يقل عن 149 شخصا لقوا حتفهم في حادث تدافع وقع بعد أن سقط عدد كبير من الناس في زقاق ضيق خلال الاحتفال في سول العاصمة الكورية الجنوبية.

South Korean President Yun Seok-yeol has decided to mark a Sunday as a day of mourning after 151 people were killed in a stampede on #Halloween in a crowded area in the capital.https://t.co/nkT4PXK9vD#MidlineNews24 #Halloween #seoulhalloween