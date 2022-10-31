فيديو جديد تفاصيل قتلى عيد الهالوين في كوريا الجنوبية.. عيد الهالوين كوريا الجنوبية، تحتفل الكثير من الدول الأجنبية بعيد الهالوين، حيث يرتدي هؤلاء الناس المحتفلون أزياء تنكرية مخيفة في معظم الأحيان، حيث يحتفل الناي في الدول الأجنبية والأوروبية في الواحد والثلاثين من شهر أكتوبر من كل عام، مرتدين أزياء مخيفة أسوة بأبطال مسلسلات الإجرام والرعب والشخصيات الخارقة ومصاصي الدماء، وكائنات مثل الأشباح والسحرة والهياكل العظمية والقطط السوداء ومصاصي الدماء، حتى تكتمل احتفالاتهم، لأنهم تعودوا على ذلك منذ زمن بعيد.

تفاصيل جديدة عيد الهالوين في كوريا الجنوبية 2022

لم تمر احتفالات عيد الهالوين في كوريا الجنوبية كما المتوقع أو المخطط له، فيديو جديد تفاصيل قتلى عيد الهالوين في كوريا الجنوبية.. عيد الهالوين كوريا الجنوبية، إذ حصل حادث في البلد الأسيوي أدى إلى مقتل عدد كبير من الناس المحتفلين بهذه المناسبة، وإصابة آخرين، وهو ما تحول إلى نكسة بدلا من الاحتفال، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تفاصيل جديدة عيد الهالوين في كوريا الجنوبية 2022، لمن يريد مشاهدتها.





حادث عيد الهالوين في سول كوريا الجنوبية

لم تمر فكرة احتفالات عيد الهالوين في كوريا الجنوبية وفق رغبة المحتفلون بهذه المناسبة، إذ حدث تدافع أثناء الاحتفالات أدى إلى مقتل العشرات وإصابة المئات، وتحول الاحتفال إلى كارثة حقيقية، وهو ما دفع السلطات إلى إعلان الحداد العام في البلد، حادث عيد الهالوين في سول كوريا الجنوبية، حيث قال مسؤولو الطوارئ إن ما لا يقل عن 149 شخصا لقوا حتفهم في حادث تدافع وقع بعد أن سقط عدد كبير من الناس في زقاق ضيق خلال الاحتفال في سول العاصمة الكورية الجنوبية.

South Korean President Yun Seok-yeol has decided to mark a Sunday as a day of mourning after 151 people were killed in a stampede on #Halloween in a crowded area in the capital.https://t.co/nkT4PXK9vD#MidlineNews24 #Halloween #seoulhalloween — Alwasat-Midline-news (@news_midline) October 30, 2022

فيديو جديد حادث عيد الهالوين كوريا الجنوبية

يبحث الناس الآن عن، فيديو جديد حادث عيد الهالوين كوريا الجنوبية، فهي حادثة أشبه بالكارثة، لأن راح ضحيتها نحو 150 شخصا، خاصة أن هذه أول احتفالات بالهالوين منذ ثلاث سنوات وتأتي بعد أن رفعت البلاد قيود مكافحة فيروس كورونا وقواعد التباعد الاجتماعي، وكان كثير من المشاركين في الاحتفالات يضعون الأقنعة ويرتدون الملابس التنكرية التي يتميز بها عيد الهالوين، فيديو جديد تفاصيل قتلى عيد الهالوين في كوريا الجنوبية.. عيد الهالوين كوريا الجنوبية، عيد الهالوين.