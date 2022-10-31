تخوف "إسرائيلي" وتأهب من عمليات للمقاومة خلال الانتخابات

كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الاثنين 31/10/2022، عن تخوفات وخشية بدى المنظومة الأمنية الصهيونية من تنفيذ عمليات للمقاومة الفلسطينية خلال الانتخابات "الإسرائيلية"، المقرر إجراؤها غداً.

وقالت القناة 13 العبرية، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى اليوم خشية تنفيذ عمليات فلسطينية خلال الانتخابات التي تبدأ غدًا.

وأشارت القناة 13 إلى ورود إنذارات ساخنة بنية تنفيذ عمليات.

وفي تطور لافت أوصى جيش الاحتلال المستوطنين بحمل السلاح خلال الانتخابات وطيلة الفترة القريبة المقبلة، خشية أي عملية بطولية حيث تشهد المدن والقرى الفلسطينية حالة توتر شديدة واشتباكات في كل مكان.

وبحسب القناة "كان 11"، فإن الاحتلال قرر كذلك تعزيز قواته وسط الضفة المحتلة وفي منطقة القدس بمزيد من جنود الاحتلال.

كما أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن تقديرات أجهزة أمن الاحتلال تشير إلى أن منطقة الخليل باتت "أكثر حساسية وتوتراً من ذي قبل"، ولفتت إلى استعدادات الاحتلال لمواجهة عمليات محتملة في منطقة القدس، بالتزامن مع الإغلاق الشامل الذي تفرضه على جميع أنحاء الضفة خلال يوم الانتخابات الذي سيشهد كذلك إغلاق المعابر مع قطاع غزة المحاصر.