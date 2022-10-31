"مهجة القدس": الأسير نبيل مغير يدخل عامه الـ (22) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، أن الأسير المجاهد نبيل جمعة طاهر مغير (40 عامًا)؛ من بلدة عرابة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، أنهى 21 عامًا في الأسر ويدخل اليوم الاثنين 31/10/2022، عامه الـ 22 على التوالي في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 31/10/2001 وحكم عليه بالسجن 24 عامًا و4 شهور، بتهمة الانتماء لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير نبيل مغير ولد بتاريخ 28/02/1982م؛ وهو أعزب، وهو أحد قادة أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني، وأحد أعضاء الهيئة القيادية العليا لأسرى الحركة في سجون الاحتلال في الدورة السابقة، ويقبع حاليًا في سجن نفحة الصحراوي.