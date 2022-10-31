بالفيديو حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة والقدس وإصابة مسعف بجنين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الاثنين 31/10/2022، حملة اقتحامات لمدن الضفة المحتلة والقدس، تخللها اعتقال عدد من المواطنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، وتحديداً مخيم العين، وحاصرت منزلًا واعتقلت الشاب خليل بسيوني، بعد إطلاق نار خلال العملية العسكرية للاحتلال في المخيم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين إسلام حشاش، ومجدي حشاش من مخيم بلاطة.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حركة "حماس"، محمود أبو خليفة من داخل منزله في حي الإسكان.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة المطقة، وحاصرت العمارات السكانية، ونصبت القناصة، وسط اشتباكات مسلحة من عدة محاور، وأصيب المسعف في الهلال الأحمر مراد خمايسة بشظية من رصاص جيش الاحتلال خلال عمليته.

وفي قلقيلية، أعادت قوات الاحتلال اعتقال المحرر جبريل جبريل، بعد أيام من الإفراج عنه، وذلك في أعقاب اقتحام منزله فجرًا.

فيما اعتقل الشاب جعفر الجعبري من الخليل.

وفي القدس، اعتقل أحمد سميرـ، ومحمد زيدان من بير نبالا.