عائلة الشهيد محمد الجعبري تحذر من ترويج الأكاذيب بحقه

حذرت عائلة الشهيد محمد الجعبري، منفذ عملية الخليل أمس السبت من ترويج الأكاذيب حول ابنها الشهيد، مؤكدة أن يدنا ستطال كل من يروج الشائعات حوله أينما كان، وستلاحقه قضائيا وعشائريا ووطنيا.

و فيما يلي نص البيان:

بيان صادر عن عائلة الجعبري

قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) صدق الله العظيم.

بداية نزف إلى شعبنا الفلسطيني البطل أحد أبطال عشيرتنا الشهيد البطل محمد كامل الجعبري الذي لبى نداء الوطن وانطلق مساء يوم السبت 30 أكتوبر 2022 ليدافع عن أبناء شعبنا وأهلنا ضد المستوطنين وقوات الاحتلال الذين يعيثون فسادا في الحرمين الإبراهيمي والأقصى.

إن ابننا الشهيد عاش في أكناف خليل الرحمن وفي أحضان عائلة الجعبري منبت العلماء والقادة من كل الفصائل الوطنية، وتربى على حب الوطن فلسطين وعليها خرج أجيالا من أبنائنا الطلاب، وتشهد له منابر العلم والإيمان كأستاذ ومربي للأجيال، محبوب بين الجميع، صاحب سيرة عطرة.

إننا ننفي نفيا قاطعا الوصية المكذوبة المنسوبة للشهيد، والتي تزعم انتمائه لما يسمى داعش، والتي تروجها جهات تابعة للاحتلال بهدف تشويه نضاله والاساءة لنضال شعبنا الذي يخوض أشرف معركة ضد أقذر احتلال عرفته البشرية.

إننا في عائلة الجعبري، نحذر كل من يروج الأكاذيب بحق نجلنا الشهيد محمد الجعبري، بأن يدنا ستطاله أينما كان، وسنلاحقه قضائيا وعشائريا ووطنيا.

الحرية لفلسطين والمجد والخلود لشهدائنا الأبطال

عائلة الجعبري

الخليل 30-10-2022