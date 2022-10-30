الجبهة الشعبية "القيادة العامة" تبارك عملية الدهس البطولية قرب أريحا

باركت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، اليوم الأحد، عملية الدهس البطولية قرب أريحا مؤكدة أنها امتدادا لعمليات شعبنا البطولية والنوعية.

وقالت الشعبية في بيان لها :"تبارك الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة عملية الدهس البطولية عند مفترق النبي موسى قرب أريحا والتي أدت إلى إصابة خمسة من جنود الاحتلال الصهيوني، هذه العملية جاءت لتؤكد أن مقاومة شعبنا مستمرة ومتصاعدة في الضفة المحتلة رداً على جرائم الاحتلال الغاشمة واعتدائه على أبناء شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

وإليكم نص البيان:

بيان صحفي صادر عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة تعقيباً على عملية الدهس قرب أريحا

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة تبارك عملية الدهس البطولية قرب أريحا وتؤكد أنها امتدادا لعمليات شعبنا البطولية والنوعية

تبارك الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة عملية الدهس البطولية عند مفترق النبي موسى قرب أريحا والتي أدت إلى إصابة خمسة من جنود الاحتلال الصهيوني، هذه العملية جاءت لتؤكد أن مقاومة شعبنا مستمرة ومتصاعدة في الضفة المحتلة رداً على جرائم الاحتلال الغاشمة واعتدائه على أبناء شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

بالأمس صبّت الخليل الزيت على نار المواجهة مع الاحتلال، بعملية إطلاق نار أدت إلى مقتل مستوطن وإصابة عدد منهم، واليوم أريحا تقول كلمتها وتعبر عن امتداد بطولات شعبنا النوعية ونضاله المستمر والمتواصل ضد الاحتلال ورداً على عدوانه وإجرامه ودفاعاً عن المسجد الأقصى المبارك.

إنّ مدن وقرى مخيمات فلسطين، ترسم اليوم خط المقاومة والاشتباك مع الاحتلال الصهيوني بالنار والمواجهة، وتؤكد للعدو بأن الدم بالدم، ولن نستكين حتى دحره عن كامل أرضنا ومقدساتنا.

وإنها لثورة حتى تحرير الأرض والإنسان

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة

المكتب الإعلامي - فلسطين

30/10/2022