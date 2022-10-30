"اسرائيل" تعلن ارتفاع أسعار الوقود اعتباراً من ليلة الثلاثاء-الأربعاء المقبل

أفادت مصادر عبرية مساء اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022، أنه سترتفع أسعار الوقود في "إسرائيل" ليلة الثلاثاء الاربعاء المقبلة، بتسع أغورات.

وقالت إذاعة مكان "الإسرائيلية"، إنه بهذا الارتفاع سيصبح سعر ليتر البنزين الواحد من نوع 95 اوكتان بالتعبئة الذاتية 6 شواقل و46 أغورة.

وفي شهر أغسطس الماضي أعلن وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، عن انخفاض في سعر الوقود بما لا يقل عن 1.25 شيكل لكل لتر من البنزين.

وفي بداية سبتمبر، انخفض سعر الوقود إلى 6.37 شيكل وخلال شهر أكتوبر الجاري، بقي سعر الوقود كما هو دون تغيير.