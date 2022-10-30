مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد 30/10/2022، باحات المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا صلوات تلمودية، في المنطقة الشرقية منه.

وينفذ المستوطنون اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك، في محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة عليه.

وانتشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح الباكر، في باحات الأقصى وعند أبوابه، تمهيدًا لتأمين الحماية للمستوطنين المقتحمين.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن المستوطنين تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وفرضت شرطة الاحتلال قيودًا مشددة على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، ودققت في هوياتهم، واحتجزت بعضها عند بواباته.

وكانت شرطة الاحتلال أبعدت الشقيقتين شهد وهنادي حمودة عن المسجد الأقصى لمدة أسبوعين.

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

كما تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمقدسيين والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات بحق الشبان.