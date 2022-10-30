فيديو جديد عن قرب لحظة تنفيذ الشهيد محمد كامل الجعبري لعملية إطلاق النار

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:42 ص
30 أكتوبر 2022
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فيديو جديد عن قرب لحظة تنفيذ الشهيد محمد كامل الجعبري 

 

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