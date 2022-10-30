الجهاد الإسلامي تبارك عملية الخليل وتعتبرها في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأحد 30/10/2022، العملية البطولية الشجاعة في مستوطنة "كريات أربع" بالخليل، والتي نفذها الشهيد البطل محمد كمال الجعبري من بلدة سعير، وأدت لمقتل مستوطن وجرح آخرين.

واعتبرت الحركة أن العملية البطولية تأتي في سياق الرد الطبيعي على الاحتلال وجرائمه المتصاعدة، وأن دماء الشهداء لن تذهب هدراً، وتؤكد وحدة ساحات المواجهة من الشمال إلى الجنوب.

وأوضحت أن العملية تؤكد على إصرار شعبنا على مواصلة طريقه، والتي تستحضر في مكانها عملية "زقاق الموت" قبل عشرين عاماً، وأن الخليل اليوم تقول كلمتها في الوقوف بوجه المحتل الغاصب امتداداً مباركاً لانتفاضة الضفة.

وتوجهت الحركة بالتحية والمباركة من عائلة الجعبري المجاهدة والكريمة، ومن أهلنا في خليل الرحمن وكل مقاومي شعبنا على امتداد الضفة الباسلة، وندعو إلى مواصلة النفير لردع الاحتلال واستهدافه بكل قوة وعنفوان.