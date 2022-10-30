بالفيديو الاحتلال يُغلق مداخل الخليل وكافة الطريق المؤدية لمنزل الشهيد في "بيت عينون" ويشن اعتقالات

تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلية" اليوم الأحد 30/10/2022 إغلاق جميع مداخل مدينة الخليل منذ الليلة الماضية، بعد عملية إطلاق نار، في محيط منزل المتطرف إيتمار بن غفير في مستوطنة كريات أربع بالخليل بالضفة المحتلة والتي أدت لمقتل مستوطن وإصابة اثنين بجراح خطيرة .

وكان المنفذ محمد كامل الجعبري من الخليل استشهد فور تنفيذه عملية إطلاق النار لـ 5 دقائق بعد إطلاقه النار على مستوطنين هما أب وابنه.

واغلقت قوات الاحتلال الطريق المؤدية لمنزل الشهيد في بيت عينون شرق الخليل ، واعتقلت المواطن نبيل كامل الجعبري شقيق منفذ عملية الخليل، والأسير المحرر هادي غوانمة والشاب محمود أبو حمزة بعد مداهمة منزليهما في مخيم الجلزون شمال رام الله .