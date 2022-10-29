بالفيديو طريقة عمل مكعبات الجوزاء اللذيذة 2023- خطوات حلى مكعبات الجوزاء أسهل طريقة

طريقة عمل مكعبات الجوزاء اللذيذة 2023- خطوات حلى مكعبات الجوزاء أسهل طريقة، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، التفاصيل الكاملة عن خطوات حلويات الجوزاء اللذيذة، والتي تتميز بطعمها المحبوب للجميع للكبار والصغار، كما لاحظنا زيادة البحث عبر محركات البحث عن مكعبات الجوزاء، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم طريقة عمل مكعبات الجوزاء اللذيذة أسهل طريقة 2023.

طريقة عمل مكعبات الجوزاء اللذيذة أسهل طريقة 2023

مكونات الطبقة ال أ ولى لمكعبات الجوزاء

ثلاث ارباع كوب حليب باودر محموس

كوب ونصف جوزاء مطحون

نقوم ب عجنهم مع بعض ب ملعقة كبيرة قشطة + ثلاث أرباع إصبع زبدة .

و ثم نقوم بتوزيعه صينية مُبطنة بورق زبدة مقاس "٢٢سم × ٢٢ سم " .





الطبقة الثانية لمكعبات الجوزاء

ربع كوب كريم كراميل

ثلث كوب حليب مركز محلى

٦ حبات جبن كيري + الباقي من القشطة

ملعقتين كبيرة زيت

نصف كوب حليب باودر

نخلطهم ثم نضيف عليهم

ثلث كوب لبنه و نخلط ..

نضيف بيضة + فانيلا و نخلط ..

تُصب على البسكوت و على الفرن "الرف بالاسفل مره"

ونشغل النار العلوية على نار هادية جدا لحد ما تجمد الطبقة من غير ما تتحمر .

نقوم بإطفاء النار و نبقيه داخل الفرن حتى ينضج .

الطبقة الأخيرة لمكعبات الجوزاء