الجهاد الإسلامي :ذكرى مجزرة كفر قاسم تأتي بالتزامن مع ملحمة بطولية يخوضها مقاومون من الضفة

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم السبت 29/10/2022 ، على ان الذكرى السادسة والستين لمجزرة "كفر قاسم"، التي اقترفتها العصابات الإرهابية بحق أهلنا في الداخل المحتل تاتي هذا العام في ظل عدوان صهيوني مستمر على أبناء شعبنا

ووجهت حركة الجهاد وفي هذه الذكرى الأليمة التحية الخالصة لأهلنا المرابطين الصامدين في كل مدن وقرى الداخل المحتل، الذين يقدمون نماذج الثبات والصمود على أرضنا والتمسك بهويتنا الفلسطينية في وجه الاحتلال المجرم.

واعتبرت ان الملحمة البطولية التي يخوضها المقاومون الأبطال على امتداد الضفة المحتلة، تؤكد إصرار شعبنا على استعادة حقوقه واسترداد كرامته، والتي تبعث برسالة أن لهيب الثورة سيمتد إلى كل الساحات ولن تدخر جهداً في سبيل لجم الاحتلال.

وبينت ان سلسلة مجازر الاحتلال لن تُمحى من ذاكرة شعبنا الأصيل الذين يواصل انتفاضته وثورته حتى نيل حريته، وإن هذه المجزرة ستبقى شاخصة في عيون الأحرار، لتجريم هذا العدو ومحاسبته ورفض التطبيع والتعايش معه.

وترحمت الحركة على أرواح شهداء "كفر قاسم"، وكل شهداء فلسطين الذين تقدموا على طريق الحرية والكرامة، منذ أن وطئت أقدام المحتل الغاصب هذه الأرض المباركة، ونوجه التحية لكل الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الذين يرقبون يوم الحرية والخلاص.