زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين شمال قطاع غزة

فتحت زوارق حربية "إسرائيلية"، اليوم السبت، نيران أسلحتها الرشاشة وقنابل الغاز السام تجاه مراكب الصيادين شمال قطاع غزة.

وقال مصادر محلية، إن جنود بحرية الاحتلال المتمركزين في الزوارق الحربية الجاثمة داخل بحر محافظة شمال القطاع فتحوا وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة وقنابل الغاز السام تجاه مراكب الصيادين العاملين، في بحر منطقتي الواحة والسودانية شمال القطاع.

وأشارت إلى أن الصيادين أجبروا على الانسحاب من البحر، حفاظا على حياتهم، خاصة أن عددا منهم استشهد وأصيب على مدار السنوات الماضية برصاص بحرية الاحتلال.

الجدير بالذكر أن بحرية الاحتلال تستهدف بشكل يومي الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.