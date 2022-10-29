طريقة تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيا في السعودية منصة أبشر 1444هـ- 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، والتي يبحث عنها الكثير من السعوديين في المملكة، وسنقدم لكم التفاصيل الكاملة بالخطوات لتحديث المعاملات الرسمية، والتي عملت وزارة الداخلية على توفير خدمة تجديد بطاقة الهوية الوطنية الكترونيا عبر منصة أبشر الرقمية، للمواطنين والمقيمين في السعودية، كما وفرت منصة ابشر الكثير من الخدمات الأخرى كإصدار وتجديد بدل فاقد لبطاقة الهوية الوطنية، وتعتبر الهوية الوطنية السعودية وثيقة رسمية يمكنك من خلالها إثبات أن هذا الفرد مواطنًا سعوديًا، كما تشمل على معلومات كاملة بالفرد كالاسم وتاريخ الولادة ورقم السجل المدني، إلا أن هذه بطاقة الهوية الوطنية يجب أن يتم تجديدها من وقت إلى آخر لتكون سارية المفعول، تجنبًا للمساءلة القانونية وفرض غرامة مالية على الفرد بسبب المماطلة في تجديد بطاقة الهوية الوطنية، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم طريقة تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيا في السعودية منصة أبشر 1444هـ-2022.

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كيفية تحديث بطاقة الهوية الوطنية في السعودية من خلال ابشر

وهنا عزيزي القارئ يمكنك تحديث بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيا من خلال نظام ابشر:

الدخول إلى منصة أبشر. كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. الضغط على قائمة خدماتي. اختر خدمة الأفراد للأحوال المدنية. اضغط على خيار حجز موعد جديد. تحديد خدمة تجديد بطاقة الأحوال المدنية. الن قر على خيار أقرب مكتب للأحوال المدنية. الضغط على أيقونة موافق.

تجديد الهوية الوطنية عبر أجهزة الخدمة الذاتية في السعودية 2022

وهنا تستطيع تجديد بطاقة الهوية الوطنية من خلال أجهزة الخدمة الذاتية من خلال الآتي:

أذهب لأقرب مكان لجهاز الخدمة المدنية. أدخل البطاقة في المكان المخصص لها في جهاز الخدمة الذاتية. خذ وضعية مناسبة للتصوير. بعد ذلك عليك أخذ البصمة عبر وضع الأصبع بالمكان المخصص. ثم استلم البطاقة.

شروط تجديد الهوية الوطنية في السعودية 2022

وفرضت الوزارة شروط مهمة للحصول عملية تجديد الهوية الوطنية في السعودية وهي:

تجهيز جميع الأوراق الرسمية والمستندات المطلوبة من الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية.

جميع الغرامات والفوائد المالية إن وجدت.

حجز موعد من خلال منصة أبشر الإلكترونية عند تجديد الهوية الوطنية السعودية.

تحديد طلب تجديد واحد فقط في كل عملية.

دفع رسوم إضافية عن خدمة توصيل الهوية.

حالات تجديد الهوية الوطنية في المملكة العربية السعودية

عند انتهاء مدة الصلاحية للهوية الوطنية السعودية، لكن من المهم جدًا تقديم الطلب قبل 6 أشهر من تاريخ انتهاء الصلاحية.

في حال تمزقها أو تلفها أو بسبب فقدانها. عندئذٍ يتم تقديم طلب خلال 15 يومًا من فقدان الهوية الوطنية.

في حال سرقة الهوية الوطنية من المهم جدًا إبلاغ الأحوال المدنية بذلك وتقديم طلب التجديد.

إلى هنا ينتهي مقالنا الذي قدمنا لكم فيه خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية بشكل إلكتروني في المملكة العربية السعودية 1444 منصة أبشر، أو عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية، إلى جانب الشروط المهمة عند تجديد الهوية الوطنية.