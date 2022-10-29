مقتل شاب برصاص شرطة الاحتلال في الداخل المحتل

قُتل الشاب زاهي محمد لطفي جربان وأصيب شقيقه بجروح خطيرة، وكلاهما في العشرينيات من عمريهما، الليلة الماضية، إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل عناصر شرطة الاحتلال في منطقة جسر الزرقاء بالداخل المحتل.

ويُشار إلى أن ذلك جاء بعد وقت قصير من إصابة قريبهما (12 عاما) بجروح خطيرة وخاله (25 عاما) بجروح متوسطة من جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في بلدة جسر الزرقاء بالداخل المحتل.

وجاء في التفاصيل، أن طفلا وخاله تواجدا في ساحة منزل في وسط البلدة بالقرب من مسجد عمر بن الخطاب حين اقتحم شخص المكان وأطلق النار عليهما، ما أسفر عن إصابتهما بجروح خطيرة ومتوسطة.

وفي أعقاب الجريمة، وصل شابان وأطلقا النار على منزل انتقاما لإصابة قريبهما (الفتى) وأصيبا من جراء إطلاق النار عليهما من قبل شرطة الاحتلال الذين تواجدوا في المكان، وقدم طاقم طبي عمليات الإنعاش لأحدهما والعلاجات الأولية للآخر ثم جرى نقلهما إلى المشفى لاستكمال العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وزعمت شرطة الاحتلال، أنه "خلال تواجد قواتها في جسر الزرقاء عقب جريمة إطلاق النار، لوحظ مشتبهان وبحوزتهما سلاح أوتوماتيكي وهما يطلقان النار، إذ وقع تبادل إطلاق نار بين عناصرها والمشتبهين ما أسفر عن إصابة الأخيرين بجروح خطيرة ومتوسطة بعد إطلاق النار عليهما إثر تشكيلهما خطرا على عناصرها".