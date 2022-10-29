بالفيديو مواجهات عنيفة في بلدة سلوان وشبان يحرقون مركبات المستوطنين فجراً

اندلعت النيران، فجر اليوم السبت، بمركبات للمستوطنين في حي بئر أيوب ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من الشبان قاموا بإحراق مركبات المستوطنين خلال مواجهات اندلعت بينهم وبين جنود الاحتلال في حي بئر أيوب في سلوان فجر اليوم.

وكانت اندلعت، الليلة الماضية، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.