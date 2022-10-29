متى صرف رواتب السلطة شهر أكتوبر 2022.. نسبة صرف رواتب الموظفين شهر 10 وزارة المالية رام الله، يومان على انتهاء شهر أكتوبر 2022، وهو ما يعني بدء العد التنازلي لتلقي موظفي رواتب السلطة عن شهر أكتوبر 2022، إذ إن بعد التخبطات الأخيرة في نسبة الصرف، وعدم ثبوتها على نسبة معينة، يدفع الموظفون للبحث عن نسبة رواتبهم للشهر الجاري، لأن نسبة الصرف والمستحقات تتفاوت من شهر إلى آخر وفق رغبة وزارة المالية، التي تتحجج بذريعة الأزمة المالية التي تعاني منها منذ سنوات بشأن وقف الدعم المالي الأمريكي والأوروبي، وحجز أموال المقاصة من الجانب "الإسرائيلي".

متى صرف رواتب السلطة شهر أكتوبر 2022

ويبدأ موظفو السلطة في قطاع غزة والضفة المحتلة في البحث عن، متى صرف رواتب السلطة شهر أكتوبر 2022.. نسبة صرف رواتب الموظفين شهر 10 وزارة المالية رام الله، خاصة أن أهالي قطاع غزة يتلقون رواتب منقوصة أكثر من 30% منذ نحو 5 سنوات، وهو ما يؤثر على قدرتهم الشرائية وتدبير أمورهم الحياتية، وبدوره ينشر لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، الجواب عن سؤال، متى صرف رواتب السلطة شهر أكتوبر 2022، فور الإعلان عنه من وزارة المالية في الحكومة برام الله.





متى رواتب السلطة رام الله هذا الشهر

أشهر طويلة كان يحصل فيها موظف السلطة في قطاع غزة على نسبة تقل عن الـ 50%، وهو ما كان يفاقم معاناتهم المتفاقمة أصلا بسبب القروض، والديون المستحقة عليه، لاسيما بعد قرار خصم 30 من رواتب موظفي السلطة في غزة منذ عام 2017، ومنذ ذلك الحين ونسبة الصرف لم تثبت على رقم معين، لذلك يبدأ موظف السلطة في السؤال عن، متى رواتب السلطة رام الله هذا الشهر، كما إنه يبحث أيضا عن نسبة الصرف، والمستحقات المتراكمة له على الحكومة.









متى ينزل راتب الموظف الحكومي الجديد

موظف السلطة في غزة، يتساءل باستمرار عن، متى ينزل راتب الموظف الحكومي الجديد، لأنه يدرك تماماً أن لا ثبات على نسبة صرف رواتبهم، بسبب ما يحدث من اربك على موازنة السلطة نتيجة أمور كثيرة، وفق تصريحات المسؤولين هناك، لكن نسبة الرواتب من شهر أكتوبر 2022 لجميع الموظفين ستكون 80%، وبحد أدناه 2000 شيكل، إضافة إلى ذلك سيتم سداد 10% من مبلغ مستحقات الرواتب القائمة حتى تاريخ 30/09/2022، إضافة إلى ذلك أكدت الوزارة أن بقية المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك وهذا الحديث جله وفق التوقعات من الخبراء والذين يتابعون أمور الصرف ومن لهم تواصل مع وزارة المالية في رام الله، وبذلك نكتفي في النشر عن، متى صرف رواتب السلطة شهر أكتوبر 2022.. نسبة صرف رواتب الموظفين شهر 10 وزارة المالية رام الله.