مواجهات مع الاحتلال في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة

اندلعت، مساء اليوم الجمعة، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الطور شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، دون أن يبلغ عن إصابات.