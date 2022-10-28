تطورات حالة الطقس في فلسطين خلال الأيام القادمة

توقع موقع "طقس فلسطين" أن يكون الجو الليلة بارداً نسبياً، في المناطق الجبلية و الشرقية من البلاد.

أما يوم غدٍ السبت، فتوقع الموقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تبقى الأجواء خريفية معتدلة جداً ومستقرة، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو بارداً نسبياً خاصة في المناطق الشرقية والجبلية من البلاد.

يوم الأحد، يكون الجو غائم جزئياً، و يسود جو مستقر ودافئ ومعتدل في ساعات النهار مع غيوم عالية ومتوسطة تغطي السماء . مع ساعات المساء والليل يصبح الجو منعشاً ومائلاً للبرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.

أما يوم الإثنين، فيكون الجو غائمة قليلاً، و لن يطرأ تغير يذكر اليوم أيضاً مع بقاء الجو الخريفي المعتدل نهاراً والمائل للبرودة في ساعات المساء والليل. وتبقى الحرارة ضمن المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.

و يكون الجو غائم جزئياً وماطر يوم الثلاثاء، و يبقى الجو خريفياً بشكل كامل، وتغطي السماء كميات من السحب كما تتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر نتيجة حالة من الاضطرابات الجوية مع المساء يصبح الجو مائلاً للبرودة الى بارد. والله تعالى أعلى وأعلم.