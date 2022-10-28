"كتيبة بلاطة" لـ "عرين الأسود": نشد على أياديكم و سنكون معكم كتفاً بكتف

أصدرت كتيبة بلاطة مساء اليوم الجمعة رسالة الى "مجموعة عرين الأسود" في نابلس، أكدت فيها على دعم المجموعة في مواجهة الاحتلال.

و قالت كتيبة بلاطة في رسالة مقتضبة إلى مجموعة عرين الأسود: "نشد على أياديكم ونقول لكم أنتم لستم وحدكم، وسنكون دائمًا معكم كتفًا بكتف وبقلب الرجل الواحد لمواجهة الاحتلال الغاشم وأعوانه".

و أصدرت مجموعة "عرين الأسود" مساء اليوم الجمعة بياناً أكدت فيه استمرارها في المقاومة و التصدي لاعتداءات الاحتلال و المستوطنين في الضفة الغربية.

و قالت "عرين الأسود" في بيانها: " لو بقي فينا جندي واحد سيموت لتبقى فكرة المقاومة مستمرة".

و أضاف بيان العرين: "واهمٌ من يظن أن العرين ينتهي ثم واهم من يظن أن لديه معلومات أصلاً عن المجموعة".

و أوضح البيان أن مقاتلي عرين الأسود الحقيقيين انقسموا لثلاث أقسام؛ قسم استشهدوا وآخرين أصيبوا وآخرين "لا يعلمهم إلا الله".

و دعت عرين الأسود أهالي نابلس المحاصرة للخروج إلى الطرقات لرؤيتها خالية من المستوطنين.