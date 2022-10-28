اعلام الاحتلال: "اسرائيل" لن تعفو عن أي شخص شارك في عمليات عسكرية ضد "اسرائيليين"

ذكرت وسائل اعلام "إسرائيلية" أن الاحتلال لن يمنح "العفو" لأي شخص شارك في عمليات عسكرية استهدفت "إسرائيليين".

و نقلت إذاعة "مكان" الناطقة بالعربية عن مصادر "أمنية إسرائيلية" قولها: "إن الذين شاركوا في عمليات قتل عمليات لن يتم العفو عنهم بأي حال من الأحوال".

وقالت المصادر إن إسرائيل ستلاحق من وصفتهم بـ "الإرهابيين" أيا كانوا وأينما وُجِدُوا.

وأبدت المصادر ارتياحا من النشاطات العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال وباقي الأجهزة الأمنية من أجل إحباط عمليات "عرين الأسود"، وفق زعمها.

و ادعت المصادر: "إن لهذه النشاطات تأثيرًا واضحًا ويمكن لمسه ميدانيا حتى خارج مدينة نابلس".