"عرين الأسود": واهم من يظن أن العرين ينتهي

أصدرت مجموعة "عرين الأسود" مساء اليوم الجمعة بياناً أكدت فيه استمرارها في المقاومة و التصدي لاعتداءات الاحتلال و المستوطنين في الضفة الغربية.

و قالت "عرين الأسود" في بيانها: " لو بقي فينا جندي واحد سيموت لتبقى فكرة المقاومة مستمرة".

و أضاف بيان العرين: "واهمٌ من يظن أن العرين ينتهي ثم واهم من يظن أن لديه معلومات أصلاً عن المجموعة".

و أوضح البيان أن مقاتلي عرين الأسود الحقيقيين انقسموا لثلاث أقسام؛ قسم استشهدوا وآخرين أصيبوا وآخرين "لا يعلمهم إلا الله".

و دعت عرين الأسود أهالي نابلس المحاصرة للخروج إلى الطرقات لرؤيتها خالية من المستوطنين.

و هذا نص بيان عرين الأسود كاملا:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان مقتضب

واهمٌ من يظن أن العرين ينتهي ثم واهم من يظن أن لديه معلومات أصلا عن مجموعة عرين الأسود نقول لكم يا أحبتنا يا أبناء شعبنا يا تاج الرؤوس يا درعنا الواقي إن مقاتلين عرين الأسود الحقيقيين انقسموا الى ثلاث أقسام قسم شهداء مضوا ينعمون بإذن الله في جنات النعيم وقسم جرحى قطعت أشلائهم في سبيل أن تستمر المقاومة وقسم ينتظر هم جنود الله لا يعلمهم إلا هو

أيها الشعب العظيم راهنوا علينا فوالله الذي رفع السماء بلا عمد لو بقي فينا جندي واحد سيموت لتبقى فكرة المقاومة مستمره أي وطن هذا الذي نهادن فيه من يستبيح دمائنا لا نامت أعين الجبناء ولا أبقى الله بندقية لا تشتبك ولا تفكر بالإشتباك أما أنتم إخوتنا رفاق السلاح رفاق الدم صادقي الوعد يا من قلتم للقائد وديع وقت المعركة لن تكن وحدك وصدقتم الوعد ووصلتم وسطرتم معركة مهما حاول الإحتلال إخفائها ستظهر نتائجها بإذن الله إخوتنا كتيبة بلاطة وعش الدبايير كتيبة جنين كتيبة عسكر بيض الله وجوهكم وبيض الله صفحتكم يوم الفصل ولنا لقاء في المعارك بإذن الله ولنا لقاء عند مليك مقتدر عاشت بنادقكم الصادقة كما وعودكم

يا ابناء مدينتنا المحاصرة إن كنتم تألمون من الحصار إخرجوا وانظروا الى طرقات المستوطنين فوالله انها فارغة هم محاصرين في بيوتهم محاصرين في مستوطناتهم لا يخرجون فاصمدوا وإصبروا وادعوا لمقاوتكم فوالله إنها تجهز لهم مايشفي صدوركم

أخوتكم مجموعة عرين الأسود