الجبهة الشعبية تنعي شهيدي نابلس عماد أبو رشيد ورمزي زبارة

نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، اليوم الجمعة، شهداء نابلس عماد أبو رشيد (47 عامًا)، ورمزي زبارة (35 عامًا)، من مرتبات جهاز الدفاع المدني الفلسطيني اللذان استشهدا في جريمة جديدة ارتكبها الاحتلال فجر اليوم، متمنيةً الشفاء العاجل للجرحى.

وأكدت الجبهة الشعبية، في بيان صحفي وصل مراسلنا نسخة عنه، أن تصدي شعبنا للاحتلال وعدوانه وتصعيد المقاومة ضده يثبت عزم شعبنا على مواصلة المواجهة حتى نيل الحرية والانتصار.

وحيّت الجبهة الشعبية جماهير شعبنا في محافظة نابلس الأبية محافظات الضفة كافة، داعيةً أهلنا ومقاومينا إلى النفير في وجه الاحتلال والاشتباك وتصعيد المقاومة ضده دفاعاً عن نابلس "جبل النار"، حتى دحر الاحتلال عن أرضنا.