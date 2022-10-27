تفاصيل سبب اعفاء مدير جامعة الملك عبدالعزيز د. عبد الرحمن بن عبيد اليوبي من منصبه بأمر ملكي

تفاصيل سبب اعفاء مدير جامعة الملك عبدالعزيز د. عبد الرحمن بن عبيد اليوبي من منصبه ، يبحث الالاف من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية اليوم الخميس 27-10-2022 عن السبب الذي دفع السلطات وبأمر ملكي من الملك سلمان من إعفاءه وسط تفاعل كبير من المواطنين عبر حساباتهم الرقمية في مقدمها موقع تويتر والفيسبوك وانستغرام وهذا الامر دفع فريق فلسطين اليوم بالحرص على وضع التفاصيل الكاملة التي تتحدث في هذا الموضوع الذي بدأت وسائل الاعلام السعودية والعربية في الحديث عنه كما نقلنا لكم بعض من التغريدات التي تفاعل معها الأشخاص وهي التالي .

سبب اعفاء مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبد الرحمن اليوبي

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة التفاصيل التي دفع أم ملكي في اعفاء مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبد الرحمن اليوبي وهو التالي: إذ أنه بناءً على ما رفعته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد فقد تم اعفاءه رسميا بسبب وجود شبهات فساد حول توظيف جماعي من اقرابائه وتم نشر اسماؤهم على المنصات الرقمية بالاضافة إلى عملية تزوير وغسيل اموال ، فيما تولت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.

تفاصيل اعفاء الدكتور عبد الرحمن اليوبي من جامعة الملك عبدالعزيز

ولقد وضعنا لكم بعض من التغريدات التي غرد عليها المواطنين السعوديين على اعفاء مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي قال عبد : "الحرب على الفساد حرب حقيقية مستمرة بملاحقة كل فاسد دون مراعاة لمناصبهم أو مكانتهم الاجتماعية، وقع الفاسدون في شر أعمالهم، وتم كشفهم، وكشف فسادهم، ولم ولن ينجُ أي موظف أو مسؤول متهم بقضية فساد ".

عدي علق : "مرة أخرى أقولها.. لا مجال للحديث عن إصلاح أو تحقيق أي رؤية مستقبلية إلا بحرب شاملة عادلة على الفساد.. أتمنى نستفيد من التجربة السعودية لأن التشهير جزء لا يتجزأ من العقوبة".

قصة مدير جامعة الملك عبدالعزيز

حساب الشاعر علق : "تحدثت شخصياً وسابقاً عن ألأمر في جامعة عبدالعزيز عندما كنت طالباً فيها رغم صداقتي مع معظم الدكاتره وعمداء الكليات اسم عائله مسيطر على وضائف جامعة عبدالعزيز ونتمنى من مكافحة الفساد النظر في جامعات أخرى نفس الموضوع عاش الملك وعاش ولي عهدنا واعانهم الله على إجتثاث الفساد بمملكتنا".

يسرى الرفاعي علقت على سبب اعفاء مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبد الرحمن اليوبي : "لو كمان يلتفتون للتعليم العام في معظم الإدارات وياخذون لفة على مكاتب الإشراف ويشوفون أسماء المشرفات الأخوات سيجدون أختين أو ثلاثة كأنها منظومة عائلية غيبت فيها الكفاءات بسبب الواسطات والشفاعات منذ سنين. بل حتى الترشيحات لحضور البرامج الوزارية تتم في الخفاء والسرية كأنها هِبات ".

عبد الرحمن اللاحم علق : "إذا تبي تعرف صرامة الدولة مع الفساد ؛ شف تسبيب الأمر الملكي الكريم .. (بناءً على ما رفعته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ) وشف خاتمته هذه رؤية الزعيم المجدد ما فيه صغير و ما فيه كبير في قضايا الفساد".

محمود علق : "من اجل الوصول لهذه المكانة لابد ليد العدالة أن تطال كل فاسد عصر جديد عهد جديد في دولة المؤسسات الشفافية والحوكمة والعدالة أولا ".

سعيد الغامدي علق على اعفاء مدير جامعة الملك عبدالعزيز من منصبة : لما كتبتُ خبر اعتقال مدير جامعة عبد العزيز في #جدة د.عبد الرحمن اليوبي؛كذّبني ذباب مبس واليوم يمتدحون القرار وصاحبه! بعد اعتراف النظام باعتقاله كافحة للفساد ! وهي ذات الحجة التي أعلنت عن معتقلي الريتز! علماً بأن أكبر وأضخم فساد هو ما يحصل من النظام اليوم".