مدرب الزمالك: التاريخ يذكر الفائز باللقب ونأمل في تحقيق الفوز

تحدثث جوسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن استعدادات فريقه لمواجهة الأهلي في مباراة السوبر المصري، المقرر إقامتها علي ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية غدا .

وقال فيريرا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء المنعقد حاليا: "الزمالك بطل الدوري والكأس، وتأقلمنا علي الجو في الإمارات سريعا، وشرف لي التواجد في الإمارات وخوض مباراة السوبر المصري أمام الأهلي" .

وواصل: " لدينا نية الفوز ببطولة السوبر والاستعدادات تسير بشكل جيد والفرق الوحيد عن الاستعداد لمباريات الدوري أننا سنلعب غدا أمام جماهير كبيرة وفي احتفالية مميزة " .

وتابع: " مباراة الأهلي مثل أي مباراة أخرى، أتمنى أن تكون جيدة من الطرفين والأفضل يفوز بالمباراة " .

واختتم: " ، لذلك نسعى للفوز علي الاهلي، وحصد ثلاثية تاريخية بعد الفوز بلقب الدوري والكأس هذا الموسم" .