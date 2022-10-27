الكرملين: بوتين لم يحمل رئيس غينيا بيساو أي "رسالة خاصة" لزيلينسكي

نفى المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن يكون الرئيس فلاديمير بوتين حمل رئيس غينيا بيساو أي "رسالة خاصة" إلى زيلينسكي للتفاوض.

قال بيسكوف ردا على سؤال صحفي حول صحة الأنباء التي زعمت أن الرئيس بوتين طلب نقل رسالة إلى زيلينسكي حول استعداده للمفاوضات عبر رئيس غينيا بيساو: "لا توجد رسالة خاصة في هذه القضية، ولم يكن هناك حديث عنها".

وشدد بيسكوف أن الرئيس بوتين لم يطلب من رئيس غينيا بيساو، أمارو سيسوكو إمبالو، نقل "رسائل خاصة" إلى زيلينسكي حول الاستعداد للمفاوضات، قائلا: "أعرب زميلنا من الدولة الإفريقية عن رغبته في نقل موقف بوتين هذا إلى الجانب الأوكراني. لم تكن هناك رسالة محددة (من قبلنا) ".

وأوضح بيسكوف أن،"الرئيس بوتين أكد على هذا الأمر الذي هو جلي للعيان بأن مثل هذا التردد في التفاوض (من قبل أوكرانيا) ورفض التفاهمات المتفق عليها بالفعل حدثا بوضوح بمرسوم. بموجب مرسوم صادر عن واشنطن وهذا واضح تماما".

وأكد بيسكوف أن روسيا لا تغير موقفها وهي تريد ضمان مصالحها على طاولة المفاوضات، "لكننا نتحدث عن عدم استعداد أوكرانيا للتفاوض".

وكان رئيس غينيا بيساو، عمر سيسوكو امبالو، قد صرح خلال زيارته لأوكرانيا أمس الأربعاء ، بأن إفريقيا "تحمل السلام وتريد تقارب البلدين الشقيقين أوكرانيا وروسيا".

وتابع إمبالو مخاطبا زيلينسكي: "أخي.. وقلت أيضا لبوتين أخي، أنتما سلتقيان يوما ما، ولذلك جئنا لنحمل رسالة سلام بين شقيقينا، ويمكننا أن نمدّ جسور اللقاء".