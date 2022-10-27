الاحتلال يقرر هدم منازل منفذي عملية الجلمة بجنين

قرر جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الخميس 27/10/2022، هدم منازل منفذي عملية الجلمة بجنين بالضفة المحتلة الشهر الماضي.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن الجيش ينوي هدم منازل منفذي عملية الجلمة (عبد الرحمن عابد وأحمد عابد) التي قتل فيها الضابط بارح فيلح في 14 سبتمبر الماضي.

وارتقى في 14/9/2022، الشهيدان عبد الرحمن هاني عابد وابن خاله أحمد ايمن ابراهيم عابد، وهو عسكري في الاستخبارات الفلسطينية، وهما من قرية كفر دان شمال غرب مدينة جنين، في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال قرب حاجز الجلمة، واعترف فيها الاحتلال بمقتل ضابط صهيوني.