الاحـــتلال يعتقل 5 صيادين من بحر شمال القطاع بعد الاعتداء عليهم بشكل وحشي

أفاد مسؤول لجان الصيادين باتحاد لجان العمل الزراعي في قطاع غزة زكريا بكر اليوم الخميس 27/10/2022 باعتقال بحرية الاحتلال 5 صيادين من بحر شمال قطاع غزة، بعد الاعتداء على الصيادين والسيطرة على مركبهم.

وقال بكر ان زوارق الاحتلال الحربية قامت الليلة الماضية باعتداء وحشي على لنش الصياد مراد رجب الهسي وتوقيفه بعرض البحر ومن ثم قامت بسحبه الى ميناء اسدود واعتقال الصيادين العاملين على متنه ، مشيراً الى ان مصيرهم مازال مجهول حتى الان.

وعن اسماء الصيادين الذين تم اعتقالهم وهم :

1-الصياد/ احمد محمد الهسي

2-الصياد/ عبد المالك محمد الهسي

3-الصياد/ مهند محمد الهسي

4-الصياد/ فارس مراد الهسي

5-الصياد/ محمود محمد الهسي