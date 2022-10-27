الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان "إسرائيلي" استهدف محيط مدينة دمشق

أكد مصدر عسكري سوري، اليوم الخميس 27/10/2022، أنّ "العدو الإسرائيلي نفّذ عدواناً جوياً مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأكد المصدر العسكري السوري أنّ "وسائط دفاعنا الجوي تصدّت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

وأعلنت وكالة سانا في وقت سابق الليلة، أنّ "الدفاعات الجوية تصدّت لأهداف معادية في محيط سماء العاصمة دمشق"، وذلك بعد أن تحدثت وسائل إعلام عن سماع "دوي انفجارات في سماء محيط دمشق وريفها".

ويعدّ هذا الهجوم الإسرائيلي الثالث خلال أسبوع على سوريا.

وكان مركز المصالحة الروسي أعلن، الثلاثاء، أنّ "مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الإسرائيلي من طراز أف-16، نفذتا من مرتفعات الجولان ضربةً جويةً بثمانية صواريخ كروز على أهداف تقع في مدينة دمشق"، مؤكداً أن "أنظمة الدفاع الجوي السورية أسقطت أربعة من تلك الصواريخ".

وكان المركز الروسي أعلن يوم السبت الماضي، أنّ "4 مقاتلات إسرائيلية استهدفت مطار دمشق، ومطار الديماس العسكري في ريف دمشق، أمس الجمعة، بصواريخ كروز وقنابل موجّهة، أسقط الدفاع الجوي السوري بعضها".

والشهر الماضي، تصدت الدفاعات الجوية لـعدوان إسرائيلي استهدف محيط مطار حلب، والعاصمة دمشق. وتسبب العدوان الإسرائيلي في حزيران/يونيو، بإخراج مطار دمشق عن الخدمة لنحو أسبوعين.