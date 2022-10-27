بالأسماء : قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة

شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في منازل المواطنين فجر اليوم الخميس 27/10/2022 في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وعرف من بين المعتقلين "

أحمد علان- بيتونيا

أحمد فارس أبو زايد- عابود

علي الدين البرغوثي

علاء الدين البرغوثي

شادي الغليظ- مخيم الجلزون

محمد الغليظ- مخيم الجلزون

براء عبد شلطف- عراق التايه

سلطان اللوز- نابلس

أحمد عوني أبو الهيجا- اليامون

محمد فهمي بدوان- بدو

الفتى قاسم العلامي- بيت أمر

نضال نصري- مخيم الدهيشة

أدهم جمال فراج- مخيم الدهيشة

أحمد الحداد- عناتا شرق القدس

الأسير المحرر أسيد أبو خضير- صوريف

الفتى محمود ماهر تركمان شقيق الشهيد الأسيـر محمد تركمان- الجفتلك

ولفتت المصادر المحلية ان قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في بيت امر.

وعرف من بين المعتقلين

مرشد محمد عوض- بيت أمر

أشرف علي صبارنة- بيت أمر

قاسم خالد العلامي- بيت أمر

شريف زهدي عوض- بيت أمر

محمد زهدي عوض- بيت أمر

محمد رفعت الصليبي- بيت أمر

قيس محمد أبو ماريا- بيت أمر

أبي يوسف أبو ماريا- بيت أمر

مجد زهير مقبل- بيت أمر