بالأسماء : قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة

شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في منازل المواطنين فجر اليوم الخميس 27/10/2022 في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.
وعرف من بين المعتقلين "
أحمد علان- بيتونيا
أحمد فارس أبو زايد- عابود
علي الدين البرغوثي
علاء الدين البرغوثي
شادي الغليظ- مخيم الجلزون
محمد الغليظ- مخيم الجلزون
براء عبد شلطف- عراق التايه
سلطان اللوز- نابلس
أحمد عوني أبو الهيجا- اليامون
محمد فهمي بدوان- بدو
الفتى قاسم العلامي- بيت أمر
نضال نصري- مخيم الدهيشة
أدهم جمال فراج- مخيم الدهيشة
أحمد الحداد- عناتا شرق القدس
الأسير المحرر أسيد أبو خضير- صوريف
الفتى محمود ماهر تركمان شقيق الشهيد الأسيـر محمد تركمان- الجفتلك
ولفتت المصادر المحلية ان قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في بيت امر.
وعرف من بين المعتقلين
مرشد محمد عوض- بيت أمر
أشرف علي صبارنة- بيت أمر
قاسم خالد العلامي- بيت أمر
شريف زهدي عوض- بيت أمر
محمد زهدي عوض- بيت أمر
محمد رفعت الصليبي- بيت أمر
قيس محمد أبو ماريا- بيت أمر
أبي يوسف أبو ماريا- بيت أمر
مجد زهير مقبل- بيت أمر