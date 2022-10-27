بالأسماء : قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:50 ص
27 أكتوبر 2022
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شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في منازل المواطنين  فجر اليوم الخميس 27/10/2022 في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وعرف من بين المعتقلين "

 أحمد علان- بيتونيا

 أحمد فارس أبو زايد- عابود

 علي الدين البرغوثي

 

 علاء الدين البرغوثي

 

شادي الغليظ- مخيم الجلزون

 

محمد الغليظ- مخيم الجلزون

 

براء عبد شلطف- عراق التايه

 

 سلطان اللوز- نابلس

 

أحمد عوني أبو الهيجا- اليامون

 

 محمد فهمي بدوان- بدو

 

 الفتى قاسم العلامي- بيت أمر

 

 نضال نصري- مخيم الدهيشة

 

أدهم جمال فراج- مخيم الدهيشة

 

 أحمد الحداد- عناتا شرق القدس

 

الأسير المحرر أسيد أبو خضير- صوريف

 

الفتى محمود ماهر تركمان شقيق الشهيد الأسيـر محمد تركمان- الجفتلك

ولفتت المصادر المحلية ان قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في بيت امر.

 

وعرف من بين المعتقلين

 

مرشد محمد عوض- بيت أمر

 

 أشرف علي صبارنة- بيت أمر

 

 قاسم خالد العلامي- بيت أمر

 

شريف زهدي عوض- بيت أمر

 

محمد زهدي عوض- بيت أمر

 

محمد رفعت الصليبي- بيت أمر

 

قيس محمد أبو ماريا- بيت أمر

 

 أبي يوسف أبو ماريا- بيت أمر

 

 مجد زهير مقبل- بيت أمر

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