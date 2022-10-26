تفاصيل تحريف اسم مسجد السيدة عائشة على جوجل.. حقيقة تحريق اسم مسجد السيدة عائشة، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في جمهورية مصر العربية بالحديث عن إقدام موقع البحث الشهير جوجل بتحريف اسم مسجد السيدة عائشة، حيث سادت حالة من الغضب والسخط والاستنكار بين الناس في الجمهورية وحتى وصل الشجب إلى المناطق العربية حتى بات الحديث تريند على مواقع التواصل الاجتماعي لما له من مكانة عظيمة عند المسلمين ولا يحق لأي أحد أن يُحرف المقدسات الإسلامية مهما كانت وأي مكان تكون.

ما قصة تحريف اسم مسجد السيدة عائشة على جوجل

ويهتم المسلمون وحتى غير المسلمين في البحث عن، تفاصيل تحريف اسم مسجد السيدة عائشة على جوجل.. حقيقة تحريق اسم مسجد السيدة عائشة، حيث إنها قصة باتت قضية رأي عام تخطت الحدود المصرية، وبات جميع المسلمين يبحثون عن تفاصيل إقدام جوجل على هذا الفعل، ولماذا اقم بتحريف اسم مسجد السيدة عائشة، حيث أعرب الناس عن في كل مكان عن استنكارهم وغضبهم جراء تحريف اسم السيدة عائشة، لذلك كان على فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نشر تفاصيل، ما قصة تحريف اسم مسجد السيدة عائشة على جوجل.





تحريف اسم مسجد السيدة عائشة على جوجل

ويهتم رواد واقع التواصل الاجتماعي في كل مكان في البحث عن، تحريف اسم مسجد السيدة عائشة على جوجل، والذي أعربوا عن استنكارهم لوصف السيدة عائشة رضي الله عنها بمسمى غير لائق على خرائط جوجل، وبعد تدشين حملة موسعة على السوشيال ميديا استطاع الشباب إزالة هذا الوصف البذيء وإعادة كتابة اسم مسجد السيدة عائشة كما كان من قبل على جوجل، بعد الهجمة الشرسة والادانة على الموقع الشهير.

ضروووووووورى جدا وبعيدا عن الكوره

الشيعه عملوا حركة قذره شبهم وأضافوا جنب اسم ام المؤمنين عائشه كلمه بذيئه

المطلوب منك تدخل على جوجل :

1 - ابحث باسم ( مسجد السيده عائشه )

٢ - اضغط على التلت نقط اللى على الشمال

٣ - عدل الاسم واحذف الكلمه خالص

ضروري ياجماعة بالله عليكم pic.twitter.com/P2rA67nKHP — ابو حنين (@AboHanen1907) October 25, 2022

بفضل الله تم "تصحيح" الاسم كما كان و حذف الكلمة المسيئة و اتعدل الاسم( مسجد السيدة عائشة ) https://t.co/FPRAiNHUGe pic.twitter.com/XQqcH8rDhT — Ahmed Halim 🇵🇸 (@A_Halim74) October 26, 2022

قصة تحريف اسم مسجد السيدة عائشة على خرائط جوجل

وأمس الثلاثاء بدأ الناس يتحدثون عن، قصة تحريف اسم مسجد السيدة عائشة على خرائط جوجل، وذلك خلال ساعات المساء من يوم أمس، عندما بدأ رواد مواقع التواصل في تداول عدد من صور لـ تحريف اسم مسجد السيدة عائشة على خرائط جوجل العالمية، إذ أضيف بجانب اسم السيد عائشة وصف غير لائق أثار حفيظة جميع المسلمين المصريين، وهو ما أثار غضبهم وحفيظتهم، إذ علق الداعية المصري عبد الله رشدي على قصة تحريف اسم مسجد السيدة عائشة على خرائط جوجل قائلا إن هناك ثلة من الأوباش الذين غضب الله عليهم، قاموا بتغيير اسم مسجد السيدة عائشة على جوجل بحيث إذا كتبتَ اسمها يظهر لك كلام قبيح. المرجو من الجميع المشاركة لتغيير الاسم، وبذلك نكون قد نشرنا لكم، تفاصيل تحريف اسم مسجد السيدة عائشة على جوجل.. حقيقة تحريق اسم مسجد السيدة عائشة.