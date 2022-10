تفاصيل تحريف اسم مسجد السيدة عائشة على جوجل.. حقيقة تحريق اسم مسجد السيدة عائشة، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في جمهورية مصر العربية بالحديث عن إقدام موقع البحث الشهير جوجل بتحريف اسم مسجد السيدة عائشة، حيث سادت حالة من الغضب والسخط والاستنكار بين الناس في الجمهورية وحتى وصل الشجب إلى المناطق العربية حتى بات الحديث تريند على مواقع التواصل الاجتماعي لما له من مكانة عظيمة عند المسلمين ولا يحق لأي أحد أن يُحرف المقدسات الإسلامية مهما كانت وأي مكان تكون.

ويهتم المسلمون وحتى غير المسلمين في البحث عن، تفاصيل تحريف اسم مسجد السيدة عائشة على جوجل.. حقيقة تحريق اسم مسجد السيدة عائشة، حيث إنها قصة باتت قضية رأي عام تخطت الحدود المصرية، وبات جميع المسلمين يبحثون عن تفاصيل إقدام جوجل على هذا الفعل، ولماذا اقم بتحريف اسم مسجد السيدة عائشة، حيث أعرب الناس عن في كل مكان عن استنكارهم وغضبهم جراء تحريف اسم السيدة عائشة، لذلك كان على فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نشر تفاصيل، ما قصة تحريف اسم مسجد السيدة عائشة على جوجل.

@Google @googlemaps Your are joking! What kind of moderators approve such edits?#مسجد_السيدة_عائشة #جوجل pic.twitter.com/drLCAweIfj