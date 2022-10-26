تفاصيل تحريف اسم مسجد السيدة عائشة على جوجل.. حقيقة تحريق اسم مسجد السيدة عائشة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:15 م
26 أكتوبر 2022
تفاصيل تحريف اسم مسجد السيدة عائشة على جوجل.. حقيقة تحريق اسم مسجد السيدة عائشة
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تفاصيل تحريف اسم مسجد السيدة عائشة على جوجل.. حقيقة تحريق اسم مسجد السيدة عائشة، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في جمهورية مصر العربية بالحديث عن إقدام موقع البحث الشهير جوجل بتحريف اسم مسجد السيدة عائشة، حيث سادت حالة من الغضب والسخط والاستنكار بين الناس في الجمهورية وحتى وصل الشجب إلى المناطق العربية حتى بات الحديث تريند على مواقع التواصل الاجتماعي لما له من مكانة عظيمة عند المسلمين ولا يحق لأي أحد أن يُحرف المقدسات الإسلامية مهما كانت وأي مكان تكون.

ما قصة تحريف اسم مسجد السيدة عائشة على جوجل

ويهتم المسلمون وحتى غير المسلمين في البحث عن، تفاصيل تحريف اسم مسجد السيدة عائشة على جوجل.. حقيقة تحريق اسم مسجد السيدة عائشة، حيث إنها قصة باتت قضية رأي عام تخطت الحدود المصرية، وبات جميع المسلمين يبحثون عن تفاصيل إقدام جوجل على هذا الفعل، ولماذا اقم بتحريف اسم مسجد السيدة عائشة، حيث أعرب الناس عن في كل مكان عن استنكارهم وغضبهم جراء تحريف اسم السيدة عائشة، لذلك كان على فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نشر تفاصيل، ما قصة تحريف اسم مسجد السيدة عائشة على جوجل.

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تحريف اسم مسجد السيدة عائشة على جوجل

ويهتم رواد واقع التواصل الاجتماعي في كل مكان في البحث عن، تحريف اسم مسجد السيدة عائشة على جوجل، والذي أعربوا عن استنكارهم لوصف السيدة عائشة رضي الله عنها بمسمى غير لائق على خرائط جوجل، وبعد تدشين حملة موسعة على السوشيال ميديا استطاع الشباب إزالة هذا الوصف البذيء وإعادة كتابة اسم مسجد السيدة عائشة كما كان من قبل على جوجل، بعد الهجمة الشرسة والادانة على الموقع الشهير.

قصة تحريف اسم مسجد السيدة عائشة على خرائط جوجل

وأمس الثلاثاء بدأ الناس يتحدثون عن، قصة تحريف اسم مسجد السيدة عائشة على خرائط جوجل، وذلك خلال ساعات المساء من يوم أمس، عندما بدأ رواد مواقع التواصل في تداول عدد من صور لـ تحريف اسم مسجد السيدة عائشة على خرائط جوجل العالمية، إذ أضيف بجانب اسم السيد عائشة وصف غير لائق أثار حفيظة جميع المسلمين المصريين، وهو ما أثار غضبهم وحفيظتهم، إذ علق الداعية المصري عبد الله رشدي على قصة تحريف اسم مسجد السيدة عائشة على خرائط جوجل قائلا إن هناك ثلة من الأوباش الذين غضب الله عليهم، قاموا بتغيير اسم مسجد السيدة عائشة على جوجل بحيث إذا كتبتَ اسمها يظهر لك كلام قبيح. المرجو من الجميع المشاركة لتغيير الاسم، وبذلك نكون قد نشرنا لكم، تفاصيل تحريف اسم مسجد السيدة عائشة على جوجل.. حقيقة تحريق اسم مسجد السيدة عائشة.

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