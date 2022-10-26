موعد بداية ونهاية إجازة مدارس الأونروا.. بدء إجازة الفترة الدراسية الأولى للأونروا، يبدأ أهالي طلبة مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، عن إجازة الفترة الدراسة الأولى للعام الدراسي الجاري، خاصة أن نظام الدراسة هذا العام اختلف عن الأعوام السابقة من حيث الفصول، إذ تم تقسيم الفصل الدراسي هذا العام إلى أربعة أقسام بدلا من القسمين، حيث إن الطالب بدأ يدرس فترة أولى وفترة ثانية وفترة ثالثة وفترة رابعة، وهناك إجازة لمدة أسبوع بين كل فترة والثانية.

موعد بدء إجازة مدارس الأونروا في غزة

وشرع طلبة مدارس وكالة الغوث الأونروا في تقديم امتحاناتهم وشارعوا على الانتهاء، لهذا يبث الطلبة وأهاليهم عن، موعد بداية ونهاية إجازة مدارس الأونروا.. بدء إجازة الفترة الدراسية الأولى للأونروا، لأنهم يرغبون بالاطلاع على تفاصيل هذه المعلومات لأنها تهم الطلبة وذويهم لاسيما الذين يحجزون لرحلات داخلية رفقة أبنائهم الطالبة، لذلك يرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد بدء إجازة مدارس الأونروا في غزة، ليطلع عليها أهالي الطالبة والطالبة أنفسهم.





موعد انتهاء إجازة طلبة مدارس الأونروا 2022

وبعد أن أعلنت دائرة التربية والتعليم بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا اليوم الأربعاء 26/10/2022، موعد بداية إجازة الفترة الدراسية الأولى في مدارس الأونروا، حيث إن الإجازة تبدأ إجازة الفترة الدراسية الأولى والتي ستبدأ يوم الجمعة الموافق 28/10/2022، وحتى يوم السبت الموافق 5/11/2022ـ؟ وأشارت التربية والتعليم أنه سيتم لاحقاً إرسال جدول الحصص الدراسية للفترة الدراسية الثانية.





تفاصيل موعد بداية ونهاية إجازة مدارس اونروا في غزة 2022

تفاصيل موعد بداية ونهاية إجازة مدارس اونروا في غزة 2022، ووفق اعلان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في قطاع غزة، فإن موعد إجازة طلبة المداري سيكون يوم الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الجاري 2022، وتستمر حتى نهاية يوم الخامس من نوفمبر 2022، وبهذا نكون قدر أرفقنا لكم، تفاصيل موعد بداية ونهاية إجازة مدارس اونروا في غزة 2022، وكذلك ارفقنا لكم التفاصيل الكاملة عن، موعد بداية ونهاية إجازة مدارس الأونروا.. بدء إجازة الفترة الدراسية الأولى للأونروا.