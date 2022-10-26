المختار المغني : زرع الشقاقي أثمر وهناك من يقدم روحه رخيصة من أجل فلسطين

قال المختار أبو سلمان المغني المنسق العام للهيئة العليا لشؤون العشائر والإصلاح ، في الذكرى ال27 لاستشهاد المؤسس لحركة الجهاد الإسلامي د. فتحي الشقاقي ، "أريد أن أقول الدكتور فتحي الشقاقي بعد 27 عاماً على استشهاده "أن ما زرعته قد آتى أكلهُ وأثمر فهناك من يقدمون أرواحهم رخيصة من أجل الوطن وفلسطين حتى تحرر فلسطين ويعود أقصانا وعاصمتنا ".

وقال المختار أبو سلمان خلال اللقاء الوطني بغزة "هذا نهجك والشهداء مداد" نحن كعشائر ومخاتير لم نترك مكاناً إلا وذهبنا إليه من أجل الصلح وإنهاء الانقسام ولم نسمع ما حصل في الجزائر ولكن الذي عرفناه أنهم عادوا كما ذهبوا ، ونأمل أن يتم إنهاء الانقسام وخاصة في ظل التضحيات على الأرض الفلسطينية .

وتابع : نبعث بكلمة لكافة أهالنا في جنين " قوموا وثوروا في وجه الطغيان من أجل تحرير وطننا من أجل قدسنا الحبيبة ، موجهةً التحية لكافة المناضلين الصامدين في الضفة المحتلة .