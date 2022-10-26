الأسير سبع الطيطي مضرب عن الطعام لليوم الـ 9 على التوالي

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء، أن الأسير سبع منير الطيطي (33 عاما) من مخيم بلاطة/ نابلس، يخوض اضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم ال9 على التوالي، وذلك احتجاجا على عزله الانفرادي وحرمانه من الكانتينا أدنى مستلزمات الحياة.

وقال المحامي يوسف متيا بعد زيارته لسجن ريمون، أن ادارة سجون الاحتلال ما زالت تعزل الأسير الطيطي منذ أكثر من شهر، حيث قامت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي بمداهمة منزله واعتقاله بتاريخ 10/4/2022، وبعد أسبوع من اعتقاله أصدرت محكمة سالم العسكرية بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور، وقبل أن ينتهي بثلاثة أيام جددت له الإداري للمرة الثانية لستة أشهر اضافية، بحجة وجود ملف سري، وهذا هو الاعتقال الثالث للأسير.

علما أن سبع الطيطي هو شقيق الأسيرة أسيل الطيطي، التي اعتقلتها قوات الاحتلال في الثاني من تشرين الأول الجاري، أثناء زيارتها لشقيقها في سجن ريمون، بادعاء محاولة طعن احدى السجانات.