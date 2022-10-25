سعر الدولار اليوم في لبنان الأربعاء 26 أكتوبر 2022

انتفضت الليرة اللبنانية خلال التعاملات الصباحية أمام الدولار، اليوم الأربعاء 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، لدى السوق السوداء.

سعر الدولار اليوم في لبنان

هبط سعر الدولار اليوم في لبنان خلال تعاملات صباح الأربعاء، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليتراوح بين 34800 و34900 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.

وكان سعر الدولار في لبنان قد أغلق مساء أمس الثلاثاء ما بين 35400 و35500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

دولار صيرفة

قالت مصادر مصرفيّة، إنّ مصرف لبنان أفسح المجال أمام السّوق، أمس الثلاثاء، لشراء وبيع الدولار عبر منصة "صيرفة" استعداداً لليوم الثلاثاء، حيث ينحصر دور المنصة على بيع الدولار فقط.

ولفتت المصادر إلى أن خطوة مصرف لبنان بعدم تخفيض دولار صيرفة، عن 30100 ليرة لبنانية هو أمر مقصود، وقد يكون هدفهُ تقريب سعر صيرفة من سعر الدولار في السوق الموازية والذي يحوم حول 35 ألف ليرة لبنانية.

وتوقعت المصادر أن يشهد سعر الدولار انخفاضاً إضافيا اليوم الثلاثاء، وهو ما حدث بالفعل صباح اليوم، مشيرة إلى أنّ التراجع قد يستمرّ لأيامٍ قليلة ليتوقف عند حدود الـ30 ألف ليرة في الوقت الراهن.

وذكرت المصادر أن هذا الهبوط قد يدفع مصرف لبنان لتخفيض سعر صيرفة، لكن هذا الأمر قد لا يكونُ بشكل كبير من أجل الحفاظ على التقارب بين السوق الموازية وصيرفة، وفقا لموقع "لبنان 24".

انخفاض جديد في سعر البنزين بلبنان

توقعت مصادر ناشطة في قطاع المحروقات اللبناني أن يشهد سعر البنزين إنخفاضاً إضافياً، اليوم الأربعاء.

وقالت المصادر إن تراجع سعر الدولار في السوق الموازية خلال السّاعات الماضية سيؤدي حُكما إلى انخفاضٍ بسائر أسعار المحروقات السائلة مثلما حدث أمس.

وتوقعت المصادر أن يكون هناك تراجعٌ بنسبة تفوق الـ12 ألف ليرة لبنانية، بحيث ينخفض سعر البنزين عن 690 ألف ليرة.