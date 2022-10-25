الإعلام العبري: تدهور صحة المستوطن المصاب في عملية الطعن قرب نابلس

أفادت وسائل الإعلام العبرية اليوم الثلاثاء 25/10/2022، أن تدهوراً طرأ على حالة المستوطن الذي أصيب في عملية الطعن شمال الضفة المحتلة.

ووفقاً لمستشفى شيبا-تل هشومير، فقد تدهور طرأ على حالة المستوطن الذي أصيب اليوم في عملية الطعن شمال الضفة وحالته الآن تصنف متوسطة-خطيرة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام عبرية، بإصابة مستوطن بجراح في عملية طعن في قرية الفندقومية قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضح الإعلام العبري، أن المستوطن أصيب بجروح في عملية طعن داخل سيارته، وتم نقله إلى المستشفى.

وأشار إلى أن منفذ العملية يتجول بالمكان.