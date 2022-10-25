بالفيديو "كتيبة جنين" تستهدف حواجز الاحتلال العسكرية وتخوض اشتباكات مع جنوده

صعدت سرايا القدس- كتيبة جنين، خلال الساعات الماضية، من عملياته العسكرية ضد قوات الاحتلال "الإسرائيلي" رداً على عدوانه المتواصل ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في مدينة نابلس ورام الله.

وأعلنت الكتيبة في بيانات صادرة عنها تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، عن استهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق في مدينة جنين.

وأكدت السرايا تمكنها في رد أولي على العدوان الإسرائيلي على شعبنا في نابلس، ومعها كتائب شهداء الأقصى- لواء الشهداء من استهداف حاجز الجلمة بوابل كبير من الرصاص والعبوات المتفجرة عند الساعة الثانية من فجر اليوم الثلاثاء.

وفي تمام الساعة فجراً 04:00، أعلنت السرايا عن تمكنها من مجموعات قباطية من استهداف حاجز الجلمة بصليات كثيفة من الرصاص.

وصباح اليوم الثلاثاء، عند الساعة 11:00، أكدت كتيبة جنين استهداف مستوطنة شاكيد والاشتباك مع قوات الاحتلال وإلحاق أضرار بالمباني في المنطقة الصناعية.

لتعاود الكتيبة أصدر تصريح مقتضب في تمام الساعة 11:20، عن استهداف دورية صهيونية قرب حاجز سالم العسكري بصليات كثيفة من الرصاص.

وبينت سرايا القدس – كتيبة جنين ، أن هذه العمليات هي في إطار ردها على العدوان "الإسرائيلي" على أبناء شعبنا في مدينة نابلس، والذي أسفر عن ارتقاء 5 شهداء وإصابة العشرات بعد اشتباكات عنيفة بين مقاومين وجنود الاحتلال في مدينة نابلس، وشهيد آخر في رام الله.

يذكر أن كتيبة جنين – سرايا القدس، هي أولى كتائب سرايا القدس في الضفة الغربية المحتلة، وأعلنت عن نفسها بعد خوضها عدة عمليات عسكرية ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي أسفرت جلها عن وقوع قتلى وحرجي في صفوف جنود الاحتلال، فضلاً عن استهدافه اليومي لحواجز الاحتلال العسكرية المقامة في مدينة جنين.

وفيما يلي مقطع فيديو نشرته مجموعات قباطية التابعة لكتيبة جنين يوثق استهدافها حاجز الجلمة:



