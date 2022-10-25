ماذا قالت "ميتا" عن العطل العالمي الذي أصاب "واتساب؟

شهد العالم أول عطل عالمي لتطبيق واتساب يطول كافة المستخدمين من أنحاء العالم، منذ تعرض التطبيق لعطل مشابه العام الماضي.

وكان قد حصل موقع "ذا فيرج" المختص بأخبار التقنيات، على أول تصريح رسمي من متحدث باسم شركة ميتا معلقا على العطل العالمي الذي ضرب واتساب.

وقال المتحدث باسم الشركة الأمريكية: "نحن على علم بما يعانيه مستخدمو واتساب من عطل تسبب في ضرر للمعتمدين على التطبيق من أنحاء العالم، ونعمل حاليا على حل الأزمة في أسرع وقت ممكن".

وبحسب موقع "ذا فيرج" فإنه خلال فترة ما يقل عن ساعة منذ حدوث العطل العالمي لواتساب، تلقت شركة ميتا ما يصل لـ60 ألف شكوى من أنحاء العالم بشأن ما يعانيه المستخدمون من عدم القدرة على إرسال واستقبال الرسائل.

الأمر طال أيضا خدمة واتساب ويب، التي يستخدم بها التطبيق من خلال أجهزة الكمبيوتر، حيث عجز المستخدمون للتطبيق عبر الحاسوب عن الدخول لحساباتهم من الأساس.