إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل المعتقل الإداريّ سبع الطيطي

أكّد نادي الأسير، اليوم الثلاثاء، أنّ إدارة سجون الاحتلال، تواصل عزل المعتقل الإداريّ سبع منير الطيطي (33 عامًا)، في زنازين سجن "ريمون".

وأوضح نادي الأسير، أنّ المعتقل الطيطي وهو من مخيم بلاطة- نابلس، معتقل منذ العاشر من أبريل 2022، حيث جرى اعتقاله بعد زواجه بخمسة أيام، وصدر بحقّه أمريّ اعتقال إداريّ، مدتهما 6 شهور، علمًا أنّه أسير سابق وهذا الاعتقال الثالث بحقّه.

وكانت إدارة السّجون قد نقلت الطيطي إلى الزنازين في الثاني من تشرين الأول الجاري، بعد أن ادعت أنّ شقيقته الأسيرة أسيل الطيطي، واجهت إحدى السّجانات خلال زيارته في سجن "ريمون" ، وجرى في حينه اعتقال والدته وشقيقه خلال الزيارة، وتم الإفراج عنهما لاحقًا فيما أبقت على اعتقال شقيقته.

جدير ذكره أنه تُعقد اليوم جلسة محكمة لشقيقته أسيل في محكمة "سالم" العسكرية، حيث جرى تمديد اعتقالها عدة مرات منذ اعتقالها، ونقلت مؤخرًا إلى سجن "الدامون" بعد انتهاء التّحقيق معها.